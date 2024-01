Appalto vigilanza privata all'Asl Na 1, presidio dei lavoratori al Frullone Oggi lo sciopero proclamato dalla Usb avoro Privato e della SGB

Ottima l'adesione allo sciopero della USB Lavoro Privato e della SGB da parte dei lavoratori della vigilanza privata dipendenti della società Securpol Puglia, appalto ASL Napoli 1.

"L'alta adesione al nostro sciopero di oggi di 4 ore - afferma Bruno Enrico dell'Esecutivo Provinciale USB Lavoro Privato di Napoli - è indicativa del malessere che vive la categoria.

Più volte abbiano manifestato preoccupazione, sia alla società Securpol Puglia che alla Committente ASL Napoli 1, rispetto alla pessima gestione dell'appalto, in cui non denunciamo solo ritardi nell'erogazione degli stipendi e carichi di lavoro troppo eccessivi, ma anche ricadute importanti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori - continua Bruno.

Oggi, in occasione dell'astensione dal lavoro, abbiamo voluto anche manifestare la nostra indignazione con un presidio presso la sede principale dell'ASL Napoli 1 del Frullone, in cui abbiamo portato avanti le nostre richieste di intervento della Committente nel rispetto di un capitolato d'appalto spesso non tenuto in considerazione dalla società di vigilanza privata pugliese. Una nostra delegazione è stata ricevuta dalla Direzione sanitaria, la quale ha preso l'impegno di verificare quanto da noi denunciato, per poi riconvocarci tra due giorni per un nuovo confronto. Se non dovessimo ottenere risposte esaustive, siamo pronti ad una nuova azione di sciopero, stavolta di 24 ore - conclude Bruno".