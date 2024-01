Cento coperte per i senza fissa dimora, consegna domani a Napoli Medici di strada e cooperativa sociale Ambiente solidale Onlus al rione Traiano

Cento coperte lavate e sanificate pronte a essere distribuite ai senzatetto napoletani per consentire a chi vive per strada di affrontare queste notti fredde e umide. Saranno consegnate domani mattina, alle 10, nel Rione Traiano, a Soccavo, in via Romolo e Remo, dalla cooperativa sociale Ambiente solidale Onlus all'associazione Medici di Strada. La coop si occupa di raccolta e riuso dei rifiuti tessili, carta e altre attività connesse, mentre Medici di strada è una assiciazione che, con un camper medicale, gira per le strade napoletane a fornire cure, consulti medici e assistenza sanitaria ai senzatetto. "L'inverno - commenta Bruno Casaretti, presidente di Medici di strada - è più aspro per chi vive e dorme in strada. Queste cento coperte, come ogni altro aiuto, possono salvare vite e rendere l'esistenza dei senza fissa dimora meno dura".