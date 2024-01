Napoli, via Tino di Camaino: iniziate con difficoltà le operazioni di potatura Rallentamenti per i veicoli in sosta, mancando il necessario supporto della vigilanza urbana

"Dopo le tante proteste e petizioni dei residenti per i rami delle alberature stradali cresciuti a dismisura al punto che, in diversi casi, si affacciavano nelle case, attraverso le finestre, stamattina sono finalmente iniziate le operazioni di potatura in via Tino di Camaino ".

A diffondere la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, più volte intervenuto, anche nei giorni scorsi, per sollecitare tali interventi da estendere a tutte le strade della collina vomerese.

"Purtroppo - sottolinea Capodanno - le operazioni si sono presentate piuttosto difficoltose, dal momento che, nonostante fossero stati apposti, nei giorni scorsi, nastri bicolori anche con gli avvisi del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Tino di Camaino, stamattina erano tantissime le autovetture rimaste parcheggiate negli stalli delle strisce blu.

Queste operazioni - puntualizza Capodanno - andrebbero organizzate ed effettuate con il supporto della polizia municipale e dei carri gru, che peraltro sostano a pochi passi in piazza degli Artisti, altrimenti, così come è accaduto in questa circostanza, sono destinate al fallimento o, nel migliore dei casi, a comportare non poche difficoltà per gli operatori, allungando di molto la durata degli interventi.

E' auspicabile - conclude Capodanno -, alla luce di quanto verificatosi in questa circostanza, che, per il proseguimento di questo e degli altri interventi programmati per la potatura delle alberature stradali, venga predisposto il necessario supporto da parte dei servizi di vigilanza urbana, in moto da liberare dalle autovetture, rimaste parcheggiate, le strade, dove devono essere effettuati gli interventi, consentendo così ai mezzi della ditta incarica di poter operare nel migliore dei modi e con rapidità.

Sulle questione sollevate Capodanno sollecita l'intervento degli uffici comunali competenti, con particolare riferimento a quelli che fanno capo agli assessorati al verde e alla polizia municipale.