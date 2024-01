Napoli, incendio in via Scarlatti: l'appello di Capodanno Appello alla magistratura e alle forze dell'ordine a fare al più presto chiarezza

"L'incendio che la notte scorsa ha distrutto uno dei tanti gazebo, sorti come funghi negli ultimi tempi nel quartiere partenopeo del Vomero, segnatamente nei tratti pedonalizzati, almeno sulla carta, di via Scarlatti e di via Luca Giordano, ripropone alcuni temi sui quali, in più occasioni, abbiamo sollecitato risposte alle autorità competenti, senza che tali risposte sino mai arrivate ".

Ad intervenire sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero.

Tra le questioni più spinose sollevate - sottolinea Capodanno - c'è quella che riguarda il fatto che le strutture in questione, che sovente occupano il suolo pubblico in misura molto maggiore rispetto ai metri quadrati autorizzati, sono da considerare mobili, tant'è che per esse viene rilasciato il solo permesso di occupazione suolo, laddove, se fossero fisse, occorrerebbero delle vere e proprie concessioni edilizie. Dunque, come strutture mobili, tutti gli arredi, compresi ombrelloni, tavolini e sedie andrebbero, al termine dell'attività, smontati e ricoverati all'interno dei locali al coperto per essere rimontati il giorno successivo. Cosa che evidentemente allo stato non avviene.

Il tutto - aggiunge Capodanno - con i conseguenti potenziali pericoli per passanti e residenti, visto che si tratta di arredi non ignifughi, come testimonia l'incendio in questione, in un quartiere come il Vomero che vanta una delle più alte densità abitative d'Europa se non del Mondo, con quasi 24mila abitanti per chilometro quadrato, peraltro posti in prossimità di alberature stradali e degli impianti di pubblica illuminazione.

Un altro aspetto da considerare - puntualizza Capodanno - laddove, come s'ipotizza l'incendio fosse di natura dolosa, è legato ai troppi frequenti episodi analoghi che si sono registrati negli ultimi tempi nell'area collinare vomerese, dove sono state incendiate anche due palme, nei pressi del parco Mascagna, mentre un'autovettura è andata a fuoco in via Kerbaker.

Sulle questioni sollevate Capodanno sollecita ancora una volta gli interventi del caso, nel rispetto delle normative vigenti, da parte delle autorità competenti.