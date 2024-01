Riqualificazione "Taverna del ferro", via ai lavori di rigenerazione urbana Nuove case ad altissima efficienza energetica, cambia volto l'edilizia residenziale pubblica

Nuove case ad altissima efficienza energetica per la rigenerazione urbana di Taverna del Ferro, uno degli insediamenti storici dell’edilizia residenziale pubblica di Napoli: è questo il progetto all’avanguardia del Comune, partito il 29 gennaio con la ri-consegna dei garage, la prima area che sarà interessata dalla demolizione e su cui sorgeranno le prime nuove residenze.

Gli abitanti erano stati invitati dal comune alla ri-consegna volontaria dei posti auto per consentire il rispetto del cronoprogramma dei lavori. Da ieri, sono, dunque, iniziate le operazioni di ripresa in possesso dei posti auto e della consegna del cantiere alla ditta incaricata dei lavori, grazie anche alla collaborazione dei residenti.

In questi giorni l’area di cantiere verrà interamente recintata ed inizierà la fase di demolizione. Nella stessa giornata, il Comune ha distribuito una brochure con le informazioni di progetto ad ogni famiglia di Taverna del Ferro, informandola dei canali comunicativi diretti che l’amministrazione ha predisposto per tenere aggiornata la popolazione, come la pagina dedicata sul sito del Comune e il canale whatsapp con tutti gli aggiornamenti sul progetto.

Ecco il cronoprogramma degli interventi:

· 29 gennaio: sopralluogo nella prima area che sarà demolita;

· 30 gennaio: Ripresa in carico delle aree da parte del Servizio Patrimonio del Comune di Napoli;

· 2 febbraio: consegna delle aree all’impresa appaltatrice dei lavori;

· Dal 3 febbraio: inizio dei lavori di rigenerazione urbana.