Lancio di pietre contro un treno, pomeriggio di paura a bordo della Cumana Ancora un atto di vandalismo e violenza a Napoli nei pressi della stazione Cappuccini

Continua l'escalation di violenza ai danni del personale e dei mezzi del trasporto pubblico locale campano. Questo pomeriggio è toccato ad un treno della Cumana EAV, colpito da una pietra di grosse dimensioni sul parabrezza nei pressi della stazione Cappuccini.

"Per fortuna anche in questo caso, così come nelle occasioni dei giorni scorsi, l'attacco violento e gratuito ad opera di un mezzo di trasporto pubblico locale campano ha suscitato solo tanta paura ma nessun ferito - afferma Marco Sansone dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania.

Proprio un paio di giorni, attraverso un comunicato stampa, EAV informava l'opinione pubblica dei risultati positivi dovuti al monitoraggio continuo dell'andamento del fenomeno criminoso ed alla pianificazione degli interventi preventivi che avrebbero ridotto del 21% nel 2023, rispetto all'anno 2022, gli eventi in danno del patrimonio aziendale ed in danno dell'utenza, ma evidentemente non basta - conclude Sansone.

Purtroppo questi degradanti fenomeni sociali, nonché gli scarsi presidi del territorio, sommati alla costante impunità di chi commette simili atti, contribuiscono ad alimentare vandalizzazioni ed aggressioni che, speriamo mai, di questo passo, prima o poi, potrebbero coinvolgere qualcuno gravemente - afferma Lisa Coraggio, rappresentante sindacale USB Lavoro Privato e macchinista delle linee flegree EAV. Intanto stasera e nei prossimi giorni il servizio alla clientela subirà un'ulteriore riduzione in attesa delle riparazioni del caso - conclude Coraggio".