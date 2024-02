Napoli, il Tar ordina la riapertura ai cittadini della spiaggia di Donn'Anna Il cancello sulla spiaggia di Posillipo dovrà essere rimosso, esultano i comitati

Il Tar Campania ha sospeso il provvedimento di chiusura del cancello di accesso alla spiaggia di Bagni Elena: la spiaggia di Donn’Anna dovrà essere aperta ai cittadini. L’ordinanza cautelare dà 20 giorni di tempo all’Autorità portuale per mettersi in regola con il provvedimento e riaprire definitivamente i cancelli, vigilati per consuetudine dal personale dell’adiacente “Bagno Elena”.

Soddisfazione è stata espressa dai comitati che avevano presentato il ricorso.

"Grande vittoria dei comitati per il Mare libero, pulito e gratuito Napoli, del Coordinamento nazionale mare libero e di Euplea. Un provvedimento che inspiegabilmente l'Autorità portuale aveva reiterato in ottobre nonostante già il Tar avesse in precedenza ordinato di garantire sempre l accesso alla spiaggia - spiega l'avvocato Alberto Lucarelli - . Questo accanimento terapeutico dell Autorità portuale sollecitato dal concessionario Bagni Elena ancora una volta viene dichiarato illegittimo. Il Tar nell ultima ordinanza non si limita sospenderne gli effetti nel giudizio cautelare ma afferma il principio di garantire l accessibilità e la fruibilità del litorale ai cittadini. Inoltre dà 20 giorni di tempo all Autorità portuale di adottare tutte le misure necessarie per garantire la fruibilità in sicurezza. Passa anche un altro principio che gli.inadempimenti delle istituzioni pubbliche non possono ricadere sui cittadini limitandone la tutela di diritti fondamentali.Si conferma una lettura costituzionalmente orientata della legislazione vigente in particolare in relazione agli artt. 2, 9 e 42 Cost facendo prevalere i diritti della persona su un approccio mercantile dei beni pubblici. Sono contento che quello che sostengo da anni prenda forma nei provvedimenti giurisdizionali , soprattutto facendo prevalere al rapporto proprietario pubblico bene, il rapporto bene diritti" conlude il legale.