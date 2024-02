Famiglie evacuate al Vomero, vertice in Prefettura per accelerare i lavori Tutte hanno trovato una sistemazione: vigilanza rafforzata contro gli sciacalli

Si è tenuta in Prefettura una riunione di coordinamento di protezione civile, convocata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, per effettuare un aggiornamento sull'evacuazione di uno stabile in via Solimena al quartiere Vomero.

I dieci nuclei familiari residenti nella scala interessata dal dissesto, allontanati a scopo cautelativo dalle proprie abitazioni così come richiesto dai vigili del fuoco e dalla protezione civile comunale, hanno trovato autonoma sistemazione. Inoltre, sempre per esigenze precauzionali, è stato inibito l’accesso ai locali commerciali posti al piano terra e individuati ai civici 115,117 e 119.

"Sulla scorta degli esiti degli accertamenti svolti dal comando provinciale dei vigili del fuoco si è richiesto all’amministrazione comunale di provvedere immediatamente alla chiusura del tratto stradale interessato, inibendo il transito veicolare e pedonale fino al termine delle necessarie verifiche tecniche e dunque fino alla messa in sicurezza dell’ immobile, a tutela della pubblica e privata incolumità - si legge nella nota del Palazzo di Governo -. Durante l’incontro si è altresì raccomandato all’amministratore dello stabile di compiere nel più breve tempo possibile i dovuti accertamenti peritali ed è stato, inoltre, disposto l’espletamento di servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine" per contrastare eventuali sciacalli.