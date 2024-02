Caldoro contro De Luca: "Da lui soltanto falsità, ora basta" Lo scrive sui social il capo dell'opposizione di centro destra in Consiglio regionale

"Un lungo, alluvionale post con 5 postille cariche di falsità". Lo scrive sui social Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centro destra in Consiglio regionale della Campania, in merito alla risposta del governatore Vincenzo De Luca al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Le offese e le delazioni contro il Governo sono chiare, come è chiara la responsabilità dello spreco di risorse e della pessima amministrazione locale. La Campania - sottolinea Caldoro - è ultima in Italia su Sanità, trasporti e ambiente. L'imputato è il Presidente della Regione che governa il potere da quasi 10 anni. Questa è la sola verità"