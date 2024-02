Salone dedicato all’hotellerie e all’extralberghiero: 2000 presenze a Napoli Successo per la due giorni alla la stazione Marittima

La 5ª edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, ha chiuso oggi la due giorni presso la Stazione Marittima, nel cuore della città di Napoli: il prestigioso appuntamento del Sud Italia per gli operatori e i professionisti del mondo dell’ospitalità, in particolare titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, terme-Spa.

L’evento è un’opportunità per approcciarsi con le aziende che si occupano di forniture e servizi dedicati al mondo dell’ospitalità, con 50 Espositori provenienti da tutta Italia (Campania, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto), che hanno presentato le loro proposte in diversi settori merceologici.



120 i relatori nei 40 incontri e seminari, a cui i 2.000 visitatori hanno avuto accesso gratuito, così come per il Salone Espositivo.



La giornata conclusiva ha visto la consegna del Premio HospitalitySud “Castellano-Guglielmo”, con la presenza di Daniela e Antonella Castellano e Tina e Salvatore Guglielmo e in collaborazione con le delegazioni campane di Ada, Aih, Amira e Faipa. In memoria di Gaetano Castellano e Michele Guglielmo, storici direttori d’albergo, il primo nei Jolly Hotel e il secondo dell’Hilton Sorrento Palace, si è voluto istituire un premio per i giovani under 35 meritevoli per le figure professionali di addetto al ricevimento (Claudia Milano Hotel Michelangelo, Sorrento), maître d’hotel (Valerio Del Giudice Tenute del Gheppio, Dugenta), addetto al servizio ai piani (Rita Gargiulo Grand Hotel Royal, Sorrento).

Nel programma sono stati approfonditi tramite due Focus: il design&contract, che ha permesso di incontrare architetti, aziende e hotel protagonisti nella realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono il Made in Italy e di conoscere il mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova costruzione che ristrutturazioni; il Breakfast: la colazione, essendo il primo pasto della giornata, desta sempre più attenzione tra gli operatori del mondo Horeca: oggi la sfida è come promuoverla al meglio tra i clienti e come renderla quanto più redditizia.