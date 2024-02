Manfredi: lo scontro De Luca-Meloni? Ora si torni a un confronto corretto "Parole governatore? Toni eccessivi ma era un fuorionda"

"Credo che ci siano stati dei toni eccessivi, anche se è stato un fuorionda e, se noi andassimo a tirar fuori i fuori onda di tutti probabilmente ascolteremmo delle cose che nelle affermazioni pubbliche non verrebbero mai ripetute. Ma credo che bisogna ritornare nell'alveo di un confronto istituzionale corretto e ciò deve avvenire da entrambe le parti".

Così il sindaco Gaetano Manfredi, a Sky, in merito al fuori onda del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della manifestazione con i sindaci a Roma lo scorso 16 febbraio con il quale aveva insultato la premier. Manfredi ha sottolineato che "le osservazioni del presidente De Luca sulla necessità di accelerare l'accordo sui fondi sviluppo e coesione per fare in modo che le Regioni possano spendere rapidamente le risorse, è un'osservazione molto giusta e riguarda - ha evidenziato Manfredi - anche i Comuni che hanno bisogno di queste risorse per completare opere che sono state finanziate con fondi europei e non ancora completate". Il sindaco di Napoli ha espresso l'augurio che "al di là della polemica tutta politica, si riporti lo spirito pragmatico degli amministratori locali anche nel confronto e nel conflitto della politica nazionale". "Vediamo insieme cosa fare per il bene dei cittadini - ha concluso -e credo che abbassando i toni si possano risolvere i problemi, ma ci vogliono risposte concrete altrimenti gli animi si riscaldano e questo non fa bene né alla politica né ai cittadini che sia allontanano da essa perchè non ricevono le risposte che si aspettano".