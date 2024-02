Mobilitazione per lo stop alla guerra a Gaza: gli appuntamenti in Campania Pace, domani presidio a Napoli per la giornata di mobilitazione nazionale

In occasione della Giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina, la Cgil insieme a movimenti, reti, associazioni, sindacati, parrocchie, comitati locali, scende in piazza a Napoli sabato 24 febbraio con un’iniziativa in Largo Berlinguer alle 10:30, per chiedere alle istituzioni italiane ed europee di scegliere la via della Pace e l’immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Decine le realtà che hanno aderito alla manifestazione: Pax Christi, Cidis Onlus Impresa Sociale, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Napoli, Legambiente Campania, Federconsumatori Campania, CNCA Campania-Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, Comunità palestinese della Campania, Un ponte per, Donne in nero, Ascender, Libera Campania, Figli in Famiglia, CittadinanzAttiva Campania Aps, Anpi Comitato Provinciale di Napoli, Arci Campania, Terra di Confine, Nuove Rigenerazioni Campania.

Previsti gli interventi, tra gli altri, di Omar Suleiman e Jamal Qaddorah della Comunità palestinese di Napoli, Padre Alex Zanotelli, Antonio Bassolino e del segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

Appuntamenti anche nelle altre città della Campania: Avellino ore 18:00, corteo con partenza in piazza Duomo davanti alla Chiesa di San Ciro con arrivo in via Italia; Benevento ore 10:00, corso Garibaldi nei pressi della Prefettura; Caserta, via Mazzini ore 17.30; Salerno, ore 10:00 piazza Vittorio Veneto (stazione centrale).