Voragine al Vomero, la famiglia travolta dal fango ricevuta in Comune L'incontro con l'assessore Armato e la presidente della Municipalità, Cozzolino

Questa mattina l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha incontrato la famiglia di turisti che è rimasta coinvolta mercoledi nella voragine di via Morghen.

"Ho portato l’abbraccio e la solidarietà del sindaco Manfredi e nostra ai turisti di Legnano che erano arrivati a Napoli per una festa tra parenti e che invece hanno vissuto un’esperienza davvero drammatica: travolti dal fango e dall’acqua in una struttura di affitto breve. Ho espresso ai genitori e ai loro due figli, Guido e Federico, la più totale disponibilità mia e del sindaco a sostenerli nel loro soggiorno a Napoli e per il ritorno in Lombardia. Li aspettiamo presto a Napoli da sempre città accogliente”.

L’incontro si è svolto nella sede della Quinta municipalità assieme alla presidente Clementina Cozzolino.