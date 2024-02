Medicina, Patriarca: orgogliosi del lavoro del Pascale su melanoma La deputata azzurra: "Grazie al professor Ascierto e alla sua equipe"

“Ancora una volta l'istituto Pascale di Napoli si conferma una delle grandi eccellenze scientifiche del nostro Paese. L'avvio dello studio di fase 3 sulla terapia cellulare TILs contro il melanoma metastatico, recentemente approvata dalla Fda, è l'eccezionale risultato di un duro e qualificatissimo lavoro di squadra”.

A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, componente della commissione Affari sociali e co-presidente del gruppo interparlamentare per le neuroscienze e l'Alzheimer.

“La terapia cellulare di rafforzamento delle difese immunitarie, così come spiegato dal professor Paolo Ascierto, può rappresentare davvero un punto di svolta per la cura di patologie tumorali per pazienti che non possono più, purtroppo, coltivare altre opzioni terapeutiche. Al professor Ascierto e a tutti quelli che, a vario titolo, mettono al servizio dei pazienti e della medicina la loro passione, la loro competenza e il loro impegno vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”.