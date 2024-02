L'ironia di De Luca: "Sui manifesti ricorso del centrodestra? Anche all'Onu..." Il governatore: "Grazie ai giornali per averli rilanciati a livello nazionale"

"Il ricorso alla Corte dei Conti per i nostri manifesti? Ricorriamo anche alle Nazioni Unite". E' ironico il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un convegno a Napoli, commentando le polemiche del centrodestra per i manifesti di critica al Governo Meloni fatti affiggere dalla Regione. "Ringraziamo - ha detto De Luca - i giornali che hanno rilanciato anche sul piano nazionale i nostri manifesti, grazie di cuore per l'implementazione".

De Luca,Todde donna di qualità al di là delle manfrine politiche

La nuova presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde "è stata brava. E' una donna di grande qualità". "Alla fin fine - ha detto De Luca - al di là di tutte le manfrine della politica politicante ha vinto un candidato che era il più radicato sul territorio, il più rispettabile, il più qualificato. La Todde anche nella sua funzione al Governo è stata una donna molto apprezzata, una figura seria, importante. Alla fine decide la qualità delle persone, al di là delle chiacchiere della politica politicante".

Campania: monito di De Luca al governo, Napoli e io non siamo in vendita

"Napoli non si vende, la Campania non si vende e De Luca non si vende". E' il monito rivolto al governo lanciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante il suo intervento al dibattito, tenutosi stamattina alla Mostra d'Oltremare, "Istruzione Tecnologica Superiore per l'Industria 4.0 in Campania - Orientamento dei giovani". "Abbiamo spiegato da un anno e mezzo che chi pensa di ricattare Napoli e la Campania bloccando i fondi di sviluppo e coesione ha sbagliato indirizzo - ha aggiunto De Luca -. Combatteremo in maniera dura, fino alla fine, fino a quando non vedremo tutelati i nostri diritti". (Ren) NNNN