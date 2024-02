Sicurezza sul lavoro, Ricci Cgil: "La patente a punti non basta" Monito del segretario generale Cgil Napoli e Campania

"La patente a punti non basta a risolvere il problema legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro." Lo ha detto a Napoli il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. Quello tenuto con la ministra del lavoro, è stato un incontro interlocutorio.

Avevamo chiesto di applicare anche nel settore privato le norme per gli appalti pubblici, perché se non si interviene sulla catena dei subappalti non eviteremo il trend esponenziale delle morti sul lavoro. Tornando alla patente a punti, essa va estesa a tutti i settori.

Serve più coraggio nell’adottare questa misura, investendo risorse per la formazione di lavoratori e lavoratrici e renderla obbligatoria e reale. Un atto da compiere nell'immediatezza è l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro, in grado da poter garantire maggiore vigilanza e sicurezza nei cantieri”.