Disturbi alimentari, sfide e strategie: focus a Caserta Riflettori su aspetti fondamentali, come le note bulimia e anoressia

Il Forum dei Giovani di Caserta presenta un convegno su una tematica oggi più che mai importante e discussa, con lo scopo di far luce sugli aspetti più complessi di un mostro con cui molte e molti giovani si trovano a combattere: i disturbi alimentari.

Così la consigliera promotrice, con il consigliere Paco Martone, e moderatrice del convegno Elisa Pizzorusso:

"Sono molto emozionata ed onorata di aver potuto organizzare questo convegno. Ad oggi, fortunatamente di questa delicata tematica se ne parla sempre più.

Affronteremo aspetti fondamentali, comprese le ben note bulimia e anoressia, ma daremo anche spazio a disturbi di cui spesso si parla poco, come il binge eating e l'ortoressia. Sarà un'occasione per approfondire la comprensione di questi disturbi, esplorando le sfide che presentano e discutendo delle strategie per affrontarli in maniera efficace.

Tutto questo grazie a Maria Rossi, specializzata in psicologia clinica che ci offrirà una prospettiva psicologica sui disturbi alimentari e Rosa Zitiello la quale ci spiegherà come grazie, diversamente,ad una sana alimentazione ne possa giovare sia il corpo che la mentis.

Non sempre tutto è come sembra… una persona può soffrirne senza che nessuno se ne accorga. L’educazione può aiutare ad evitarne la continua diffusione…il problema sono gli stereotipi e i pregiudizi di una società che purtroppo, spesso, ancora paragona il “magro” al “bello” e "sano"."