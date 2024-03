Ottimizzazione delle reti idriche: in arrivo nuovi fondi in Campania Giornata di studio e analisi con l'autorità di gestione a Napoli

Ottimizzazione delle reti idriche, in arrivo nuovi fondi. L’incontro si è svolto a Napoli con il presidente Luca Mascolo, Rita Taraschi e i gestori del servizio idrico integrato in Campania, per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi del React-Eu

Una giornata di studio ed analisi incentrata sul tema della gestione sostenibile e dell’utilizzo responsabile delle risorse idriche si è svolta venerdì 8 marzo presso la sede dell’ente idrico campano, con la partecipazione dei responsabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il pon infrastrutture e reti 2014-2020.

Durante la giornata, è stato fatto il punto sullo stato di attuazione degli interventi del React-Eu, dal punto di vista tecnico e finanziario: le risorse finanziarie assegnate dal Ministero ammontano a 127 milioni di euro, di cui circa 100 milioni già spesi con gli interventi ad opera dei gestori del servizio idrico integrato al 31 dicembre 2023.

Saranno circa 6500 i km di rete distrettualizzata con una riduzione media stimata delle perdite di circa il 20%. I gestori hanno presentato le opere realizzate e le strategie messe in campo per rendere il servizio Idrico Integrato sempre più efficiente, efficace ed economico.

“I risultati che abbiamo raggiunto sono il frutto di un confronto costante e di un lavoro sinergico che stiamo portando avanti con gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di accelerare sui temi della riduzione delle perdite, della digitalizzazione e del monitoraggio delle reti idriche. - sottolinea

il presidente dell’ente idrico campano, Luca Mascolo - La giornata seminariale presso la sede di Eic si è rivelata un’occasione utile per confrontarci sulle strategie adottate dai gestori della Regione Campania, sulle fasi di attuazione del programma e sugli interventi realizzati, con la prospettiva di migliorare le performance e rendere sempre più solida una cooperazione virtuosa e orientata al raggiungimento di

obiettivi per il bene dei nostri territori”.