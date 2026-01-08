Champions, da oggi in vendita i biglietti per FC Copenhagen-Napoli Il prezzo è di 44 euro

Per la gara FC Copenhagen vs Napoli, valida per la League phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che dalle ore 12.00 di giovedì 8 gennaio 2026 e fino alle ore 23.59 di lunedì 12 gennaio 2026 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio Parken di Copenaghen. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link:

https://sscnapoli.ticketone.it/catalog/event-detail/it/52392/90600215/copenaghen-vs-napoli-champions-league-25-26

La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.

Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo digitale per l’accesso allo Stadio. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail uefaticketone@originsolutions.it

Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRECEDENZA POSSESSORI DI FIDELITY CARD SSC NAPOLI “FAN STADIUM CARD”

Dalle ore 12:00 di giovedì 8 gennaio 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 11 gennaio 2026 la vendita sarà riservata ai possessori della fidelity card SSC Napoli “Fan Stadium Card” in corso di validità, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card e il codice Pin per sbloccare l’evento ed accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone, riconoscendosi con la stessa card.

Si ricorda che non sarà possibile intestare il voucher, e di conseguenza il biglietto valido per l’accesso all’impianto, ad una persona sprovvista di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, dalle ore 10:00 e fino alle ore 23.59 di lunedì 12 gennaio 2026 sarà possibile accedere alla Fase 2 di vendita libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai possessori di Fidelity Card) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione e la modalità di vendita sarà, solo ed esclusivamente, “best seat”.

PREZZO DEL BIGLIETTO

Il prezzo del biglietto di € 40,00, spettante al Copenhagen, nonché l’ordine di vendita dei vari settori e posti sono stati determinati dallo stesso Copenhagen a propria insindacabile discrezione.