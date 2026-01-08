Napoli, Hojlund premiato come miglior Under 23 di dicembre Due doppiette, contro Juve e CrEmonese

Rasmus Hojlund è stato nominato miglior calciatore U23 del mese dalla Lega Serie A. Il centravanti azzurro si aggiudica il '"Rising Star of the Month" di dicembre.

Nel mese scorso Rasmus si è messo in mostra con prestazioni straordinarie, coronate da due doppiette nel successo del Maradona contro la Juventus e nella vittoria esterna al cospetto della Cremonese. Il nostro numero 19 ha anche timbrato il cartellino nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Hojlund ha ricevuto il riconoscimento allo stadio Maradona prima del match di ieri contro l'Hellas Verona.