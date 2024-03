Disastro al Vomero, vertice in Prefettura: realizzata una fognatura provvisoria Ultimati i sopralluoghi nei palazzi invasi dal fango: solo paura ma nessuna criticità

Giornata frenetica a Napoli per adottare immediate contromisure dopo il fiume di fango che ha invaso nuovamente il Vomero. Dopo quello della mattina, nuovo vertice in Prefettura nel pomeriggio, presieduto dal prefetto Michele di Bari.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Napoli, dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, della Protezione civile della Regione Campania, dell'azienda ABC (servizio idrico).

Dalle verifiche portate avanti tutta la giornata, non sono emerse particolari criticità negli edifici adiacenti a quelli sgomberati dopo la disastrosa voragine dei giorni scorsi.

"L’ABC ha realizzato una fognatura provvisoria che sostituisce integralmente quella rotta e che ha consentito - dalle ore 21 - il ripristino della fornitura di acqua alla collina soprastante via Morghen.La Protezione civile della Regione Campania ha assicurato un presidio, per le prossime 24/48 ore, delle idrovore che interverranno in caso di precipitazioni abbondanti, qualora necessario", fanno sapere dall'Ufficio di Governo.

Sono in atto, inoltre, servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine e della Polizia municipale per contrastare eventuali attività di sciacallaggio.