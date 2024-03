L'avvocato Giosy Romano premiato all'Italian reputation Award Si terrà a New York il 23 marzo 2024 presso l’Istituto Italiano di Cultura

L'avvocato Giosy Romano, Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania e della Zes Calabria in carica fino al 29 febbraio 2024, è tra i premiati all’Italian Reputation Award che si terrà a New York il 23 marzo 2024 (ore 5.00 pm) presso l’Istituto Italiano di Cultura, alla presenza del Console Generale d’Italia New York, Fabrizio Di Michele. Il riconoscimento è rivolto alle personalità che si sono distinte in ambito reputazionale grazie ad un costante impegno e all’innovazione profusa in diversi settori per la promozione dell’Italia nel mondo.

L'avvocato Romano, che da Commissario Zes in Campania e Calabria, ha rilasciato oltre 150 autorizzazioni uniche, dal valore di 2,5 miliardi di investimenti che consentiranno la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro, ha impresso la svolta decisiva nella risoluzione della vertenza Whirlpool di Napoli che durava ormai da anni, consentendo il salvataggio di tutti gli operai e la rinascita del sito industriale di via Argine con il passaggio al Gruppo Tea Tek.

Il premio è nato dalla collaborazione tra l’Istituto italiano di Cultura di New York diretto da Fabio Finotti e da Reputation Research, guidato da Davide Ippolito, per valorizzare l’impatto culturale degli italiani che con il loro lavoro contribuiscono a rafforzare il brand Italia su scala globale.

Questi i premiati della prima edizione dell’Italian Reputation Award: Alain Elkann, Allegra Baistrocchi, Leonora Armellini, John Viola, Basil Russo, Franco Rossi, Diego Pisa, Mauro Porcini, Giosy Romano, Gianmario Bertollo, Marco Chiellini, Anna Rondolino, Piero Rondolino, Umberto Rondolino, che riceveranno il Reputation Award disegnato dal maestro Marco de Luca.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, Reputation Research, ReteImpresa, Progetto Alfa, IARL – Italian American Reputation Lab e Federmanager Academy.