Calcio: Lazio. Rovella in gruppo, contro il Napoli c'è Noslin In attacco ballottaggio Cancellieri-Isaksen

Per un Castellanos in uscita, c'è un Rovella che si avvicina al rientro. Così la Lazio è tornata al lavoro in vista del big match di domenica all'Olimpico contro il Napoli (ore 12:30). L'attaccante argentino è pronto a volare in Inghilterra, mentre il centrocampista, out da fine settembre, è tornato ad allenarsi in gruppo. Resta da vedere se sarà tra i convocati, ma si tratta comunque di una buona notizia per Maurizio Sarri, che ha regolarmente diretto l'allenamento odierno dopo l'intervento di ablazione transcatetere in seguito al riscontro di una fibrillazione atriale.

Oltre a Rovella, le buone notizie dal centrocampo sono i rientri di Guendouzi e Basic dopo la squalifica; i due agiranno ai lati di Cataldi. In difesa, confermatissimo il blocco composto da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. In attacco l'unico ballottaggio di formazione, quello tra Cancellieri e Isaksen; a completare il tridente saranno Noslin e Zaccagni.