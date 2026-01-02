Napoli, 4 colpi di pistola contro sede Eav a Porta Nolana Colpiti i piani 4, 9, 11 e 12 durante notte di Capodanno

Quattro colpi d'arma da fuoco sono stati sparati la notte di Capodanno sul palazzo Eav di Porta Nolana a Napoli. A segnalarlo è Umberto De Gregorio, amministratore dell'azienda di trasporti. I proiettili sono stati rinvenuti questa mattina, rispettivamente ai piani 4, 9, 11 e 12. "Qualcuno - scrive in un post sui social De Gregorio - si è divertito a sparare proiettili contro il nostro fabbricato, cosi, per festeggiare il nuovo anno. Intervenuta la polizia per i rilievi del caso. Faremo una denuncia circostanziata. Ma come si può essere cosi incoscienti? Divertirsi sparando proiettili veri?".