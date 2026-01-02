Criminalità, Sangiuliano: "Bene prefetto su Commissione Torre Annunziata" "Legalità e lotta alle organizzazioni criminali devono essere irrinunciabili"

''Ha fatto bene il prefetto di Napoli, Michele di Bari a nominare la commissione di accesso per il comune di Torre Annunziata al fine di verificare infiltrazioni della criminalità organizzata in seno all'amministrazione civica. Legalità e lotta alle organizzazioni criminali devono essere irrinunciabili". Lo dichiara il capogruppo di Fdi Gennaro Sangiuliano, che aggiunge: "Tuttavia, analogo provvedimento andrebbe valutato per il Comune di Castellammare di Stabia dove nel rassegnare le dimissioni da consigliere comunale, Sandro Ruotolo, noto esponente del Pd, ha testualmente dichiarato che non c'è argine alla camorra. Torre Annunziata e Castellammare di Stabia sono due città importanti, ricche di storia e tradizioni, che meritano la massima attenzione'', conclude Sangiuliano.