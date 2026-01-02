Castel Volturno, primo allenamento del 2026: il report verso la Lazio Conte ritrova Beukema e Olivera

Dopo la pausa di Capodanno Si sono riaperte le porte del Training Center di Castel Volturno. Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del match contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri in programma domenica alle 12.30. Ecco la nota diramata dal club partenopeo dopo la seduta odierna: “Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 all'Olimpico contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico”.