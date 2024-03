Anticipo di primavera a Napoli: gente in spiaggia e primi tuffi Già affollata la spiaggia della Gaiola

E' uno dei tesori più belli e apprezzati di Napoli: in questo anticipo di primavera, la spiaggia della Gaiola si è trasformata in un'occasione di svago e relax per molti cittadini partenopei.

Tintarella sulla battigia e primi bagni alla Gaiola. Da settimane le temperature miti hanno lasciato presagire questo "antipasto" di primavera: e non è mancato chi ne ha subito approfittato per il primo tuffo in acqua.