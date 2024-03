Parco Mascagna. Muscarà: apertura rinviata a fine dicembre La consigliera: "Noi cittadini ostaggio di un’amministrazione incapace"

“Il 20 marzo sarebbero dovuti finire i lavori di riqualificazione del Parco Mascagna, così non è stato come avevamo previsto, lo dico da tempo, ma oltre al danno la beffa: dopo l’abbattimento degli alberi, ancora non sono stati sostituiti, e come al solito i termini diventano indicativi – ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà -. L’assessore Santagata, eludendo ogni forma di partecipazione democratica, senza passare per audizioni, commissioni e senza ascoltare le associazioni, il 17 marzo si è fatto una bella passeggiata elettorale nel ‘cimitero degli alberi’ dei giardinetti di via Ruoppolo, ha promesso la qualunque salvo poi venire a scoprire che c’è una determina firmata proprio qualche giorno prima. Viene quindi tutto rimandato a dicembre, i giardinetti continueranno a rimanere chiusi. Evidentemente o chi ci governa non sa ciò che appoggia e poi protesta, fatto gravissimo, oppure si è ben consci di ciò che le amministrazioni decidono per poi 'protestare' solo per fini elettoralistici, fatto altrettanto gravissimo! Altro problema sono gli uffici a non fare bene il loro dovere in ambito comunicativo? Intanto, ancora oggi i giardini di via Ruoppolo sono ostaggio di un’amministrazione incapace, brava solo ad abbattere alberi senza rispetto né scienza” – conclude la consigliera Muscarà.