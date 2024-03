Abc celebra la giornata mondiale dell’acqua: "Dalle sorgenti al mare" Alla scoperta dei percorsi dell’acqua con le visite guidate

Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato delle acque, celebra la Giornata mondiale dell’acqua, il prossimo 22 marzo, con il percorso ambientale ‘Dalle sorgenti al mare’. L’iniziativa prevede visite guidate che porteranno i cittadini alla scoperta dei siti del ciclo dell’acqua nella città di Napoli al fine non solo di renderli noti al pubblico ma soprattutto per far comprendere quanto sia importante tutelare questo bene primario.

La cittadinanza potrà così conoscere e camminare attraverso il serbatoio dello Scudillo, dove giungono le principali fonti di approvvigionamento d’acqua della città di Napoli, grazie a un percorso che li condurrà alla scoperta della storia dell’acquedotto e mostrerà le moderne tecnologie di gestione; saranno aperte le porte del Museo dell’acqua alla Pietrasanta dove si potranno visitare le cisterne dell’antico acquedotto della Bolla situato nelle profondità del centro storico. E ancora, Abc apre al pubblico l’impianto di sollevamento reflui, situato nella Villa comunale di Napoli.

Inoltre grazie alla collaborazione di partner, sarà possibile esplorare nella Galleria borbonica la falda acquifera scaturita dagli scavi dell’ex linea Ltr o ammirare le bellezze dell’area marina protetta della ‘Gaiola’ simbolo d’eccellenza nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio ambientale ma anche luogo di formazione e di educazione al rispetto dell’ambiente e del mare.

E infine in questo percorso ideale che porta dalle cavità della sottosuolo in cui scorre l’acqua al mare, sarà possibile navigare, grazie alla collaborazione di Marevivo, lungo la costa con le unità nautiche della Lega navale di San Giovanni a Teduccio e di ‘Scugnizzi a vela’.

Tutte le visite sono esclusivamente su prenotazione. Per le modalità è possibile consultare la pagina facebook di Abc.