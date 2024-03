Napoli: al Vomero dopo 41 giorni riaperta stamani via Solimena Capodanno: "Bisogna revocare la pedonalizzazione di piazza degli Artisti"

"A distanza di quasi un mese e mezzo dagli eventi che comportarono la chiusura al traffico del tratto di via Solimena posto tra via Doria e via Merliani, a causa dei dissesti manifestatisi nella scala A dell'edificio al civico 113 della stessa via Solimena, e dopo che, nei giorni scorsi, sono finalmente rientrate nelle loro abitazioni le 12 famiglie sgomberate e hanno riaperto al pubblico i tre esercizi commerciali posti a piano terra della verticale interessata, nella tarda mattinata di oggi, a seguito dei riscontro e delle verifiche effettuate dagli uffici competenti, è stato finalmente eliminato il transennamento e ripristinata la viabilità veicolare ".

A confermare la notizia è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che fin da quando, il 9 febbraio scorso, si è verificato l'evento, ha seguito quotidianamente la vicenda, conclusasi oggi con la restituzione alla già asfittica viabilità dell'importante arteria di collegamento con la parte alta del quartiere collinare.

"Resta transennato - sottolinea Capodanno - solo un tratto di marciapiede posto nei pressi dell'incrocio con via Luca Giordano, lungo il muro di confine con la facciata laterale del villino Casciaro, dove nei giorni scorsi si è manifestata una buca, della quale sollecitiamo, dopo opportune verifiche e i necessari interventi, l'eliminazione in uno al transennamento ".

"Con l'occasione - sottolinea Capodanno - si ribadisce ancora una volta la necessità di revocare il provvedimento di parziale pedonalizzazione di piazza degli Artisti, snodo fondamentale da quando è stata pedonalizzata via Luca Giordano, in modo da consentire, così come avveniva precedentemente, alle autovetture di poter raggiungere, attraverso detta piazza, la parte alta del Vomero, percorrendo via San Gennaro ad Antignano e via Merliani, senza costringere tutto il notevole flusso di autoveicoli che arriva da piazza Medaglie d'Oro, attraverso via Tino di Camaino, a incanalarsi lungo via Recco e strade adiacenti, veri budelli, dove peraltro insiste un mercato all'aperto, anche di prodotti alimentari, e dove i veicoli devono transitare in fila indiana, creando ingorghi che, durante il periodo pasquale e con la bella stagione, non potranno che aumentare ".

"Un provvedimento, quello della pedonalizzazione parziale di piazza degli Artisti - continua Capodanno - che ha anche aggravato la viabilità su via Mario Fiore e su piazza Fanzago, dove, oltre ai flussi abituali di traffico, arrivano adesso anche i veicoli che devono raggiungere via Merliani, che prima defluivano attraverso piazza degli Artisti.

Una situazione insostenibile, anche per le conseguenze sull'inquinamento acustico e atmosferico, e per la quale è stata chiesta, anche con una petizione, la revoca della relativa ordinanza, con il ripristino della situazione quo ante, in attesa che venga varato un nuovo dispositivo di traffico per tutta l'area del Vomero, provvedimento da tempo richiesto, che vada a sostituire quello attuale, oramai da tempo superato e obsoleto, come testimoniato, tra l'altro, dai frequenti blocchi che si registrano quotidianamente nell'ambito del quartiere collinare ".

"Tra gli aspetti negativi del provvedimento contestato - aggiunge Capodanno - va evidenziata anche la soppressione delle fermate dell'Anm, cosicché attualmente non c'è alcun mezzo pubblico su gomma a disposizione degli abitanti di via Tino di Camaino e del tratto pedonalizzato di via Luca Giordano laddove le fermate più vicine sono in piazza Medaglie d'Oro e in via Scarlatti, con gravi conseguenti difficoltà per le persone anziane e con problemi di deambulazione che per utilizzare un mezzo pubblico devono effettuare un lungo percorso a piedi".

Sulle questioni sollevate Capodanno richiama l'attenzione degli assessorati e degli uffici comunali competenti, con particolare riferimento a quelli della viabilità e del traffico cittadino.