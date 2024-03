Farmacie, si cambia. Santagada: "Ora trattamento economico adeguato" Il Decreto legge semplificazioni con nuovi poteri e competenze

"I farmacisti sempre più qualificati e impegnati, ed è fondamentale riconoscere al farmacista un trattamento economico adeguato da operatore sanitario. Da anni come Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli ci battiamo per dare alla farmacia una connotazione e una dimensione più ampia". È il commento del presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli e provincia, Vincenzo Santagada, sul Ddl Semplificazioni che contempla nuovi poteri e competenze per le farmacie.

"Certo occorre agire anche sulle politiche economiche e i turni di lavoro se si considera che sono due elementi deterrenti che ogni anno inducono a demordere dall’ intraprendere e/o continuare questa carriera. E così attualmente siamo in deficit di questa figura professionale. Fondamentali anche politiche economiche di sgravi fiscali a favore delle farmacie potrebbero rappresentare una leva per far crescere questa figura professionale", aggiunge la guida dell'Ordine partenopeo.