Detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti: 47enne nei guai Sequestrate diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 119 Kg

La polizia ha denunciato un 47enne napoletano per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti e altresì lo stesso è risultato privo di autorizzazione e capacità certificata a maneggiare, acquistare e fabbricare detto materiale.

I falchi della squadra mobile di Napoli unitamente a personale del nucleo artificieri e della squadra cinofili dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, grazie ad una minuziosa attività info-investigativa, hanno scoperto un un vero e proprio deposito di fuochi d’artificio illegalmente detenuti presso l’abitazione del 47enne.

All’interno di uno stanzino gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 119 Kg. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato.