Napoli, iniziata posa asfalto a via Morghen: sopralluogo di Borrelli "Passo importante verso ritorno alla normalità"

Sono iniziati i lavori di posa dell’asfalto in via Morghen dopo il riempimento della voragine che ne determinò la chiusura al traffico e l’evacuazione di alcuni nuclei familiari lo scorso 21 febbraio.

Domenica 31 marzo nel giorno di Pasqua alle ore 12.00 il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli effettuerà un sopralluogo in zona per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

“Si tratta di un primo passo importante verso il ritorno alla normalità anche se permangono alcune criticità nell’area, in particolare sul muraglione di via Bonito, che auspichiamo vengano risolte al più presto. Manteniamo alta l’attenzione affinchè anche le famiglie evacuate possano tornare al più presto nelle loro case dopo gli interventi di messa in sicurezza della strada e chiediamo che vengano anche realizzate opere di manutenzione indispensabili come la riqualificazione dei marciapiedi di via Morghen”.

Queste le parole di Borrelli e dei consiglieri di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti e Luca Bonetti.