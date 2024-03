Napoli, nuovo crollo al Maschio Angioino: monumento chiuso, turisti delusi E' il secondo episodio in sei mesi: i fondi per il restauro ci sono, ma sono bloccati

Non c’è pace per il Maschio Angioino: il monumento simbolo di Napoli cade a pezzi. Nuovo distacco di pietre, Castel Nuovo chiuso ai turisti nel giorno di Pasqua.

Si tratta del secondo cedimento in soli sei mesi: delusi i visitatori che hanno trovato il portone chiuso. La struttura resterà off limits almeno fino a martedì, in attesa dei lavori di messa in sicurezza.

I finanziamenti per le attività di restauro ci sono ma sono ancora bloccati dalle lungaggini burocratiche: il Comune prova ad accelerare.