Areoporto di Napoli, migliaia di turisti in attesa alla fermata dell'Anm La denuncia della Usb: immagine disastro per la città

"Lunghissime file si sono formate all'esterno dell'aeroporto internazionale di Napoli, dove I turisti stanno cercando di salire sui pochi alibus in servizio. Una immagine disastrosa per la città di Napoli e, piu in generale, per tutta la Campania". E' quanto denunciano i sindacalisti Vallini e Sansone di Usb.

"Nonostante l'Anm avesse disposto la continuità del servizio ordinario dell'Alibusnella giornata di Pasqua, con l'obiettivo di alleviare i disagi ai turisti, si sono registrati pesanti disservizi a causa di un numero di autobus insufficiente ad ospitare i passeggeri contenuti nei 17 voli che sono atterrati sulla pista dell'aeroporto dalle 13.40 alle 15.55 - spiegano i due esponenti del sindacato di base -. Anche quest'anno l'amministrazione comunale si è vista impreparata ad accogliere una domanda così esplosiva di mobilità turistica in modo sicuro, efficace ed efficiente, non dotando l'Anm di risorse, mezzi e strumenti idonei.

Questa ennesima esperienza negativa deve rappresentare per l'amministrazione comunale un ulteriore stimolo ad investire nel trasporto pubblico locale a Napoli. Siamo consapevoli degli enormi sforzi fatti finora dal direttore generale e dal direttore del trasporto di superficie Anm ma, evidentemente, ancora non bastano a ridare una parvenza di normalità alla domanda di mobilità urbana e turistica in città, carenti entrambe dei necessari stanziamenti comunali, regionali e nazionali", concludono Vallini e Sansone.