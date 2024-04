Sciopero sistema portuale: piena adesione delle forze sindacali Filt-Cgil Campania in campo insieme alle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti

Venerdì 5 aprile prossimo la Filt-Cgil Campania, darà piena adesione allo sciopero nazionale di 24 ore delle lavoratrici e dei lavoratori portuali, proclamato unitariamente dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

"Chiediamo risposte concrete tese a difendere e rafforzare il contratto, per recuperare il potere d'acquisto notevolmente ridotto e per garantire una solida base economica rispetto all'inflazione futura.

Il Ccnl dei porti e la legge 84/94, hanno costituito i principi, i diritti e la tenuta di tutto il sistema portuale e siamo pronti a dare battaglia per continuare a garantire, migliorare e rendere maggiormente esigibili tutti gli strumenti contrattuali tesi alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, aggiornandoli alle mutate esigenze e renderli omogenei a livello nazionale.

La Filt è e sarà sempre in prima linea nel difendere gli interessi dei lavoratori e sarà presente con la massima partecipazione sia a Napoli, al presidio che si terrà dalle ore 08:30 alle ore 10:30 all’ingresso del Varco Bausan per poi proseguire in corteo fino al Piazzale Pisacane, sia a Salerno, al presidio che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 13:00 all’ingresso del Porto Commerciale. A comunicarlo, il segretario generale Filt Cgil Campania .Angelo Lustro