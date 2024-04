Napoli, al Cardarelli il prelievo di cuore da un paziente di 75 anni Un trapianto eccezionale che ha salvato la vita a un 50enne

In occasione della giornata nazionale per la donazione degli organi che cadrà domani 14 aprile, l’ospedale Cardarelli ha reso noto il prelievo di un cuore di un paziente di 75 anni avvenuto qualche giorno fa. L’organo è stato trapiantato con successo presso un altro ospedale del Mezzogiorno, in un uomo di 50 anni che attendeva il trapianto da tempo e che ha già lasciato l’ospedale.

Il donatore, un uomo di 75 anni, era stato ricoverato presso l’ospedale Cardarelli in emergenza, a seguito di un'emorragia cerebrale causata dalla rottura di un vaso sanguigno. Al paziente, nonostante gli interventi di rianimazione e il blocco dell’emorragia, era stata accertata la morte cerebrale poiché ore dopo il suo arrivo in ospedale. La generosità dei familiari ha permesso l’espianto degli organi; in particolare, sono stati prelevati il cuore ed il fegato, mentre i medici non hanno ritenuto idonei al trapianto i reni.

Ciò che rende questo trapianto eccezionale è l'età del donatore. Trapiantare un cuore proveniente da un individuo di 75 anni è un evento molto raro e testimonia non solo le buone condizioni del donatore, ma anche l'eccezionale abilità dell'equipe rianimatoria nella gestione del paziente prima del prelievo.

"Ringrazio la generosità della famiglia che ha deciso di donare gli organi del proprio caro, avendo la forza di pensare agli altri anche in un momento triste come quello della perdita del proprio caro. Mi complimento con tutta l'equipe di medici, infermieri e Oss coinvolta nella gestione dell’intera procedura", ha dichiarato il Direttore Generale Antonio d'Amore. "Questi risultati testimoniano il valore del Sistema Sanitario Nazionale, grazie al lavoro instancabile e le altissime competenze del personale.."

Il numero dei prelievi d’organo che annualmente avviene presso l’Ospedale Cardarelli è in linea con quelli che si registrano presso i maggiori ospedali italiani. Il Cardarelli è la struttura che realizza più prelievi d'organo in Campania. Lo scorso anno, circa il 50% dei prelievi d'organo effettuati in regione è stato realizzato presso l'Ospedale Cardarelli, dimostrando l'impegno costante della struttura nel promuovere e sostenere la donazione di organi.

Questo successo è il risultato di una combinazione di fattori: la disponibilità della famiglia del donatore, la tempestività nell'esecuzione degli accertamenti, il coordinamento tra le diverse equipe coinvolte, la competenza dell'equipe anestesiologica e l'impegno continuo dell'Ospedale Cardarelli nel campo della donazione d'organi.