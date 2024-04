Bonifica di Bagnoli, il Governo stanzia un altro miliardo di euro L'annuncio del ministro Fitto: in CdM via libera al decreto Coesione

Nuovo stanziamento di risorse per Bagnoli: in Consiglio dei Ministri approvato il decreto Coesione, che prevede 1 miliardo e 200 milioni per la bonifica e la riqualificazione dell’area occidentale di Napoli.

“L’obiettivo – ha spiegato il ministro Raffaele Fitto a nome del governo - è restituire ai cittadini un territorio per troppo tempo abbandonato al degrado e valorizzarne la posizione strategica, anche in una prospettiva di rilancio industriale dell'intero Mezzogiorno”.

Dal Consiglio dei ministri via libera alle misure destinate a progetti già approvati e immediatamente cantierabili, per accelerare gli interventi.