Truffe a turisti e cittadini? Muscarà: "Aumentano anche nel virtuale" L'intervento della consigliera regionale

"Con l'aumento del turismo a Napoli e in Campania, è chiaro che anche le truffe ai poveri turisti e cittadini aumentano. Come nelle grandi città d'Italia e d'Europa bisogna stare attenti. In queste ore stava diventando virale sui social il post di una pagina ora bloccata e che ho segnalato agli uffici, con la scritta "Amministrazione della Regione Campania" che offriva ai turisti un abbonamento regionale gratuito molto realistico, e bastava rilasciare in un determinato link i propri dati.

Fortunatamente tale pagina facebook è stata chiusa, ma di queste truffe ormai ne siamo pieni, e potremmo stilare delle classifiche. Qualsiasi agevolazione esca dalla Regione Campania, bisogna controllare sempre sul sito ufficiale.

Infine, sembra fosse stata sponsorizzata quindi è passata al vaglio della piattaforma che non ha controllato prima di dare il consenso sulla pubblicazione". - conclude Muscarà.