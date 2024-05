Napoli, Simeone accusa: "Atteggiamento De Luca sta superando ogni limite" Il presidente commissione Mobilità e Infrastrutture del Consiglio comunale: "Scorretto verso Napoli"

"Nessuna difesa d'ufficio al Sindaco, che non ne ha certamente bisogno e che sta facendo semplicemente il suo dovere e lo sta facendo bene, ma un uomo politico intelligente e navigato, come De Luca, sta dimostrando di essere politicamente scorretto nei confronti della città di Napoli e questo va detto. Ultimamente ho come la sensazione che gli dia fastidio quando Manfredi riesce ad ottenere, per Napoli, importanti risultati: Ultimo, in ordine cronologico, è il caso dei finanziamenti strutturali per Bagnoli, che il Sindaco di Napoli, in piena autonomia è riuscito ad ottenere per le ottime relazioni che riesce ad avere con tutte le Istituzioni, anche se di segno opposto".

Lo dice Nino Simeone, presidente commissione Mobilità e Infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli.

"Forse perché - aggiunge - si tratta di fondi cospicui per interventi di cui il capoluogo di Regione avrebbe bisogno e che magari Santa Lucia non riesce a garantire? Abbiamo cominciato a sopportare la polemica sul San Carlo, passando poi per Palazzo Fuga, i Fsc, per arrivare al progetto della nuova sede della Regione a Porta Est e adesso siamo ai fondi per Bagnoli. A questo punto sono molto preoccupato per il tema trasporti, dato che l'Anm, con la messa in esercizio della Linea 6, il potenziamento dei treni della metropolitana e l'apertura di molte nuove stazioni metro, non riuscirà a garantire e sostenere i costi, senza una revisione dei contributi del Fondo Nazionale dei trasporti, che la Regione dovrebbe riconoscerci. Sulla questione "consulenze", sono invece molto curioso di sapere, nel dettaglio, cosa intendevano i colleghi di Fratelli d'Italia quando facevano riferimento all'Università Federico II. Ma sinceramente, che ne parli poi il Presidente della Regione degli ultimi dieci anni, sinceramente fa un po' sorridere. A questo punto, spero soltanto che De Luca e i suoi collaboratori cambino atteggiamento e che si facciano invece trovare pronti a sostenere Napoli, con la ristrutturazione del Maradona, ad ospitare i prossimi europei di calcio del 2032". Per Simeone "l'atteggiamento che sta avendo il Presidente De Luca nei confronti di Napoli sta superando ogni limite".