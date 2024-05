Napoli, villa Floridiana: prorogata l'apertura pomeridiana Capodanno. "A breve entrerà a far parte del polo Musei nazionali del Vomero"

"Finalmente i cancelli della villa Floridiana, che già stamani, in una bella giornata di sole, hanno ospitato moltissime persone, con tanti bambini, resteranno aperti fino alle 19:30, con accesso consentito fino alle 19:00.

Il nuovo orario resterà in vigore fino al 31 agosto". A dare la buona notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre in prima linea a difesa di questo unico polmone di verde pubblico a disposizione degli abitanti della collina vomerese, gestito dalla direzione regionale dei musei della Campania, che fa capo al ministero della cultura.

Lo stesso Capodanno, nei giorni scorsi, si era rivolto proprio al ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano il quale, dopo una prima visita al parco, effettuata un anno fa, ha sempre dimostrato grande attenzione e interesse per la riqualificazione dello stesso, con lavori tuttora in corso, dopo lustri di abbandono e di degrado, sollecitando il prolungamento dell'orario di apertura del parco borbonico, che, fino alla fine del mese scorso, continuava a chiudere alle 17:30, nonostante fosse entrata in vigore l'ora legale.

"Un'altra buona notizia - prosegue Capodanno - è che, scaduto il contratto con la precedente ditta esterna, c'è una nuova ditta, sempre esterna, che garantisce la guardiania e la vigilanza, con tre addetto, uno per ciascuno dei due ingressi, su via Cimarosa e su via Aniello Falcone, mentre un terzo si trova all'interno del parco.

Infine - continua Capodanno - la terza buona notizia è che finalmente sta per diventare operativo il nuovo polo dei "Musei nazionali del Vomero", voluto dal ministro Sangiuliano, già nato dal punto di vista amministrativo e giuridico, avendo compiuto l'intero iter previsto ma che attende il completamento delle procedure del bando per individuare il direttore e la struttura amministrativa necessaria.

Il nuovo polo museale - puntualizza Capodanno - , l'unico in tutta Italia istituito all'interno di un singolo quartiere, comprenderà oltre la villa Floridiana, con il museo della ceramica "Duca di Martina", anche il museo di San Martino e Castel Sant'Elmo.

Finalmente - sottolinea Capodanno - con la nascita del polo museale autonomo si concretizza la sempre declamata, ma mai attuata, vocazione culturale e turistica del Vomero, in un periodo di profonda trasformazione,, con la ricerca di una nuova identità, per il quartiere collinare, un tempo noto come "quartiere dei broccoli" per le ampie distese coltivate, poi sostituite da enormi palazzoni, segnatamente tra gli anni '50 e '60, ma, più di recente, afflitto da gravi problemi per la crisi dell'unico settore produttivo, quello del commercio, a seguito della chiusura di quasi tutte le attività storiche del quartiere, sostituite perlopiù da ristoranti, bar e pizzerie ".