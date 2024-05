Sciopero Usb di 24 ore del trasporto pubblico locale, gravi disagi a Napoli Tra Circum, Eav, Anm e Air adesioni molto alte con gravi ripercussioni per i viaggiatori

In corso lo sciopero nazionale USB di 24 ore del trasporto pubblico locale. La situazione in Campania dopo la prima parte della mattinata - si legge in una nota di USB Lavoro Privato - straordinaria partecipazione del personale ATC di Capri allo sciopero nazionale di 24 ore dell'USB, dove, ad incrociare le braccia nel turno mattinale, è stato il 90% del personale in turno. A Napoli, il servizio sulle linee flegree gestite dall"EAV (Cumana e Circumflegrea), è completamente sospeso per l'adesione di macchinisti, capitreno, D.C.O. e Capistazione.

"Fortissime adesioni anche tra il personale treno della Circumvesuviana, con decine di corse cancellate. Servizio al momento sospeso sulle Funicolari ANM di Montesanto e Centrale. Forti adesioni anche tra il personale della gomma ANM: tantissimi i bus rientrari in deposito per sciopero, con servizi soppressi e corse dimezzate, in particolare nelle periferie. Anche in AIR Campania si registra una buona partecipazione all'iniziativa, con disservizi segnalati soprattutto nelle aree del casertano. Gli autoferrotranvieri oggi scioperano a livello nazionale e territoriale per chiedere il rinnovo del CCNL con un aumento in busta paga di 300 euro, ma anche più sicurezza nei luoghi di lavoro, assunzioni e scorrimento delle graduatorie aperte, riduzione dell'orario di lavoro settimanale, cabine antiaggressione sugli autobus, potenziamento del personale nelle stazioni delle metropolitane e migliori condizioni generali in termini di diritti e tutele, in particolare per il personale anziano e quello femminile, il puntuale pagamento degli stipendi ed un deciso stop alla precarietà lavorativa".