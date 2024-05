"Casa in Salute": parte da Nola il progetto per aiutare gli anziani L'evento sabato 11 maggio presso il caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi

Migliorare la qualità della vita degli anziani sensibilizzandoli sull’importanza della riqualificazione delle loro abitazioni risparmiando energia (e denaro).

Parte da Enea il progetto "Casa in salute"realizzato in collaborazione con ADA di Napoli, l’associazione per i diritti degli anziani nell’ambito di Italia in Classe A, la prima campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica, promossa dal Ministero dell’Ambiente.

Il progetto sarà presentato sabato 11 maggio a partire dalle ore 17.00 nel caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola.

Accanto agli esperti del settore, prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli.

Al tavolo dei relatori anche Biagio Ciccone, segretario generale Uilp Campania; Mara D'Onofrio, presidente dell'associazione Ada Napoli; Antonio Disi, responsabile del progetto Enea. A relazionare sul tema Enrico Napolitano, medico cardiologo e pneumologo, Patrizia Aversa e Mariagiovanna Gaglione, esperti Enea; Salvatore Grimaldi, libero professionista. A moderare l'incontro la giornalista Autilia Napolitano.