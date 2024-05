Napoli sbanca al SuperEnalotto: vinti 101 milioni di euro ''Spero che il vincitore si ricordi di noi e si faccia vivo'', racconta il titolare dell'esercizio

Con una schedina di soli 2 euro un fortunato giocatore - o una giocatrice - ha fatto saltare venerdì sera a Napoli il «banco» del Superenalotto, mettendo assieme la sequenza di numeri che gli ha garantito la vincita dell'intero Jackpot: 101 milioni 551mila 953 euro e 21 centesimi. Una delle vincite più grandi di sempre, di sicuro mai avvenuta in città. La combinazione vincente è stata la seguente: 6, 40, 80, 71, 55, 20, numero Jolly 12 - SuperStar 75. È la prima vincita con sei punti del 2024. Con quello di questa sera sono 115 i Jackpot vinti dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi e la Campania - luogo dove il gioco del Lotto è tradizione fino a sconfinare nella fede - è detentrice del numero di quelli vinti: ben 19 di cui 14 tra Napoli e provincia. L'ultimo 6 del concorso, per un valore di 85,1 milioni, era stato ottenuto a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.

E' la tabaccheria di Salvatore Gaspari, nel mezzo di via Toledo a Napoli, la ricevitoria dov'è stato centrato il Jackpot da 101 milioni di euro al Superenalotto. ''Abbiamo appena scoperto la vincita, mi stanno scrivendo in questo momento su Whatsapp - racconta ad Agipronews il titolare dell'esercizio -. E' una notizia che ci rende molto felici. Un'idea su chi possa essere il fortunato? Ci troviamo in una zona molto turistica, qui vengono a giocare in tantissimi ogni giorno, quindi è impossibile sapere chi sia il vincitore''. Non è la prima volta che nella tabaccheria di via Toledo arriva una ricca vincita: ''Ce ne sono state diverse - spiega Gaspari -. Sei o sette anni fa è stato vinto un milione sempre al SUPERENALOTTO, ma ovviamente non c'è mai stata una vincita simile''. Poi conclude: ''Un messaggio al vincitore? Spero che si ricordi di noi e si faccia vivo'', racconta ad Agipronews il titolare dell'esercizio. jackpot è stato centrato con una schedina da due euro.