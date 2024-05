Sulle orme di Basaglia, a Napoli le nuove sfide per la salute mentale Un incontro lunedì 13 a partire dalle ore 15.00, presso l’ex Ospedale Psichiatrico “Bianchi"

Proprio da questa convinzione prenderà avvio il confronto voluto e organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 1 Centro nel centenario della nascita dello psichiatra e in occasione del 46° anniversario dell’approvazione della Legge 180 di Riforma Psichiatrica. “Salute Mentale di comunità: 180 buone ragioni per continuare” è il titolo dell’evento che si terrà lunedì 13 maggio 2024, a partire dalle ore 15.00, presso l’ex Ospedale Psichiatrico “Leonardo Bianchi” (via Calata Capodichino, 230). Un evento che servirà a confrontarsi con l’eredità di Basaglia per riaffermare la validità e l’attualità del suo pensiero e della sua opera e per provare a rispondere ad alcune domande oggi più che mai importanti. Cosa ha significato in Italia la legge 180? Quali sono le difficoltà ancora oggi presenti sulla strada indicata da Basaglia? A che punto siamo? L’incontro sarà aperto a tutti e per l’occasione il salone monumentale del Leonardo Bianchi sarà intitolato proprio a Franco Basaglia. Ai lavori sarà presente Ciro Verdoliva, Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, l’introduzione sarà a cura di Luisa Russo, Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Napoli 1 Centro, sono previsti interventi di operatori, di utenti, di familiari e di cittadini, con performance artistiche e letture di testi.