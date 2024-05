Napoli-Bari: l'alta velocità avanza al sud Gianni Lepre: "Una svolta storica per il mezzogiorno"

Una delle tratte che ancora mancano all’alta velocità ferroviaria italiana riguarda il collegamento Napoli-Bari, cioè l’asse che unirebbe due metropoli del Sud che in due regioni diverse svolgono un ruolo fondamentale.

A questa mancanza si sta ponendo rimedio con i lavori di infrastrutturazione della rete che entro il 2028 dovrebbe essere attiva. Un impulso decisivo è venuto dal governo Meloni che sta accelerando l’iter dei lavori e della messa a cantiere di molte tratte nell’entroterra campano e pugliese.

“Il completamento della linea - commenta Gianni Lepre, economista e consigliere del ministro della cultura - è si previsto per il 2028, ma già entro il 2025 ci sarà l’inaugurazione di tratti parziali, con effetti vantaggiosi per i viaggiatori”.

Il noto economista che tra l’altro è presidente della commissione reti e distretti produttivi di Odcec Napoli ha poi continuato: “La novità assoluta sarà è il fatto che la linea è diretta senza più scalo a Caserta, con una riduzione di oltre due ore dei tempi di percorrenza, mentre occorreranno tre ore per collegare il capoluogo pugliese a Roma”.

Lepre ha poi sottolineato: “Le ricadute benefiche ci saranno anche per l’economia dei territori, oltre che nelle relazioni più immediate nel triangolo Napoli Bari Roma. Un beneficio assoluto non solo per i viaggiatori abituali, ma anche per lo scambio turistico tra le due regioni e la capitale.

L’ammodernamento della linea veloce porterà anche maggiore comfort, e come detto la cancellazione delle fastidiose coincidenze”.

Lepre ha poi concluso: “Una svolta storica per il Mezzogiorno, una volontà reale da parte del governo di colmare quel gap Nord Sud e le disuguaglianze connesse”.