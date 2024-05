Scosse nei Campi Flegrei, paura per i residenti: evacuate finora 36 famiglie La Prefettura di Napoli coordina i soccorsi: inviate 400 brandine per gli sfollati

Da ieri sera è insediato il Centro di coordinamento soccorsi presso la Prefettura di Napoli, con il prefetto Michele di Bari al lavoro per fronteggiare l'emergenza bradisismica nei Campi Flegrei.

Su richiesta della Protezione civile regionale è stato disposto l'invio di 400 brandine da parte del Dipartimento dei Vigili del fuoco con sede a Capua, destinati ai residenti di Bacoli e Pozzuoli.

"La misura - precisa l'ufficio di Governo - ha carattere essenzialmente cautelare, per fare in modo che le brandine siano subito a disposizione della popolazione locale in caso di necessità. Si informa inoltre che a Pozzuoli è stata sgomberata nella notte un'altra famiglia. Sono quindi attualmente 36 i nuclei familiari sgomberati", come ha reso noto la prefettura partenopea.