Stati generali sull'ambiente in Campania: focus sulla gestione dei rifiuti Appuntamento alla mostra d'oltremare di Napoli

Espandere la natura. Ciclo integrato sulla qualità dell'aria. Dimostrazione pratica del metodo better. Stati generali sull'ambiente in Campania. Dal 12 al 14 giugno, appuntamento alla mostra d'oltremare di Napoli.

Si parte giovedì 13 giugno alle 9.30 con l'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

Presentazione dei risultati del concorso rivolto agli studenti sul tema dei rifiuti: Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Idee e progetti per trasformare i rifiuti in risorse per la salvaguardia dell’ambiente.

Interventi affidati ad Antonello Barretta direttore generale ciclo dei Rifiuti della regione Campania.

Lucia Fortini, assessore regionale alla scuola, Ettore Acerra direttore ufficio scolastico regionale, Enzo De Luca presidente osservatorio regionale sui rifiuti.

Ore 15:00: Corso regionale per guide vulcanologiche della Campania. Consegna dei Diplomi di abilitazione professionale. Presente Francesco Maisto presidente ente Parco regionale dei campi flegrei. Giuseppe Maddaluno, presidente collegio delle guide vulcanologiche della Campania

Ore 16:00

Borghi, Salute e Benessere. Le reti territoriali tra comuni per la valorizzazione in forma associata dei borghi.

Introduce: Felice Casucci assessore regionale al turismo. Intervengono: Stefano Pisani sindaco di Pollica coordinatore piccoli comuni Anci Campania, Angela Tibaldi vice presidente associated partner cultura e software economy Pts Clas Spa, Ermete Realacci presidente Symbola, fondazione per le qualità Italiane Conduce: Claudia Conte giornalista. Conclusioni affidate a Vincenzo De Luca presidente della regione Campania

Venerdì 14 giugno dalle ore 9:30

La regione per l’educazione ambientale nelle scuole. Progetto ‘’Maremovie’’. Presentazione dei risultati del concorso in ambito scolastico per la produzione di video rivolti alla valorizzazione dell’ambiente ed alla educazione ambientale, per la salvaguardia della risorsa acqua nei corpi idrici ed in particolare dell’ambiente marino.

Interventi: Carmen Parisio Di Penta direttore Generale MareVivo, Enza Ruggiero associazione Schoolmovie, Ettore Acerra direttore ufficio scolastico regionale, Lucia Fortini assessore regionale alla scuola. Conduce: Claudia Conte giornalista

Ore 16.00

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani in Italia ed in regione Campania. La Campania all’avanguardia del Landfil Mining: mai più nuove discariche. Intervento di Giovanni Perillo presidente associazione idrotecnica sezione Campania.

Smart Stir le più avanzate tecnologie per un moderno trattamento dei rifiuti: Il recupero industriale delle frazioni secche. Rocco Martello Ceo and founder of Owac s.r.l.. Engineering Company. Il riutilizzo dell’umido stabilizzato: Domenico Ruggiero direttore Sapna Spa. Il nuovo piano regionale dei rifiuti in Campania: verso la chiusura del ciclo ed il superamento della multa europea: Antonello Barretta direttore generale ciclo dei rifiuti Rc. La gestione dei rifiuti nelle politiche regionali e nazionali. Francesca Coppola giornalista Rai intervista: Fulvio Bonavitacola vice presidente e assessore all’ambiente regione Campania e Vannia Gava viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.