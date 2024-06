Ricorso al Tar contro lo stadio comunale di Caivano Continua la battaglia legale avviata 23 anni fa dalla "proprietà" dei terreni da utilizzare

La società Migroup, proprietaria del terreno sul quale dovrebbe sorgere lo Stadio Comunale di Caivano (Napoli), ha annunciato il ricorso al Tar per impugnare l'ordinanza per la realizzazione dei lavori, chiedendo anche la revisione degli atti di acquisizione del terreno da parte del Comune. È quanto annunciato nel corso di una conferenza stampa voluta dall'amministratore della società, Francesco Moccia, ed alla quale ha preso parte anche l'avvocato Sergio Clemente. Secondo Moccia e Clemente, l'acquisizione, da parte del Comune, del terreno sul quale dovrebbe sorgere lo Stadio, è legata ad "errori di una vicenda giudiziaria che va avanti da 23 anni", e non risulterebbe "tra i beni confiscati alla camorra". La società, hanno infine sottolineato Moccia e l'avvocato Clemente, "da 23 anni sta combattendo la sua battaglia per dimostrare l'insussistenza di un provvedimento amministrativo più volte impugnato fin dall'avvio del procedimento amministrativo"