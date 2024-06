Nuova biglietteria del molo Beverello, il cemento oscura il panorama del Golfo La denuncia del presidente della commissione infrastrutture Simeone: sos alla Soprintendenza

"Come annunciato dal Presidente dell’Autorità Portuale, tra poche settimane dovrebbe essere operativa la nuova biglietteria del molo Beverello. Si tratta di un’infrastruttura attesa da anni e necessaria per fornire servizi adeguati alle migliaia di passeggeri e turisti che transitano dal porto di Napoli. Tuttavia, la struttura è sovrastata da un grande terrazzamento in cemento di colore scuro, che costituisce un ingombro tale da ostruire il panorama del golfo che caratterizza la nostra città". E' quanto si legge nella missiva che il presidente della commissione infrastrutture del comune di Napoli, Gaetano Simeone ha indirizzato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli.

"Come segnalato anche da molti cittadini, percorrendo via Acton, in uscita dalla Galleria della Vittoria, la visuale sul Vesuvio e sul mare di Napoli è ora del tutto coperta dal terrazzamento. L’opera di restyling non ha quindi tenuto in nessun conto l’esigenza di salvaguardare il panorama e la presenza dei monumenti circostanti. Si chiede, pertanto, di conoscere se, per la realizzazione di tale struttura, siano stati forniti tutti i necessari pareri e se sia possibile intraprendere, in collaborazione con l’Autorità Portuale, azioni congiunte finalizzate a ridurre l’impatto visivo del terrazzamento e tutelare il paesaggio cittadino".